فوز الطلبة والقاسم والصناعة في انطلاق الجولة 14 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة في الساعة الثانية ظهرا، حيث التقى فريقي سامراء وضيفه الطلبة على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بفوز الطلبة بهدف وحيد دون مقابل لاصحاب الارض، جاء في الدقيقة الثانية عن طريق كرار محمد.

وضيف ملعب الصناعة مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق الصناعة وفريق اربيل، وانتهى اللقاء بفوز الصناعة بهدفين دون رد.

وجاء هدف الصناعة الاول في الدقيقة السادسة عن طريق مصطفى راضي، وسجل الصناعة هدفه الثاني في الدقيقة 35 عن طريق اثير صالح، وشهد اللقاء رفع العلم العراقي من قبل لاعبي الصناعة واربيل.

اما اللقاء الثالث والاخير الذي جمع فريقي القاسم وضيفه الكهرباء على ملعب الكفل، وانتهى بفوز القاسم بهدف دون جاء في الدقيقة 19 عن طريق عمار داخل.