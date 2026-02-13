فوز الطلبة على الكرخ والتعادل ينهي لقاء دهوك والموصل في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الطلبة، مساء اليوم الجمعة، فوزاً مهماً على مضيفه فريق الكرخ بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الكابتن شرار حيدر، في بغداد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل للكرخ، حيث جاء الهدف عبر اللاعب الدولي ماسيس جاك في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق الطلبة هدفه الثاني في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب منتظر عادل.

وبهذا الفوز رفع فريق الطلبة رصيد نقاطه للنقطة 34 بالمركز الرابع في ترتيب الدوري، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 28 بالمركز السابع.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق الموصل مع ضيفه فريق دهوك سلبيا من دون أهداف، حيث جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب دهوك.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 27 بالمركز التاسع، كما رفع الموصل رصيده للنقطة 19 بالمركز 16.