فوز الشرطة وكربلاء والسليمانية في دوري كرة اليد الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدوري كرة اليد الممتاز.

ففي المباراة الاولى تمكن فريق نادي الشرطة من الفوز على ضيفه المسيب بنتيجة 37-10 هدف، وجرت المباراة في قاعة المدرسة التخصصية .

وفي المباراة الثانية التي جرت في قاعة نادي الكوفة؛ تمكن فريق نادي كربلاء من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الكوفة بنتيجة 31-30 هدف.

وفي اللقاء الثالث والاخير لهذا اليوم؛ فاز فريق نادي السليمانية على ضيفه فريق نادي التعاون بنتيجة 26-20 هدف وضيفت قاعة نادي السليمانية لقاء الفريقين.

ويتصدر فريق الشرطة بعد الجولة السابعة لمنافسات الدوري برصيد 21 نقطة، ويقف فريق الجيش بمركز الوصيف برصيد 18 نقطة، ثم ديالى ثالثا بنفس رصيد الجيش لكن يتخلف عنه بعدد تسجيل الأهداف.