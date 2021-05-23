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فوز الشرطة وزاخو والتضامن في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-23T19:00:29+0000
فوز الشرطة وزاخو والتضامن في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ انتهت ثلاث مباريات لكرة السلة بالفوز، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وفي المباراة الأولى فاز فريق نادي الشرطة على نادي نفط الشمال بنتيجة 109-88 نقطة، فيما تمكن فريق نادي التضامن من تحقيق الفوز على نادي الاعظمية بنتيجة 88-75 نقطة، كما انتهت المباراة الثالثة بفوز فريق نادي زاخو على فريق نادي الخطوط بنتيجة 83 -74 نقطة.

وكان فريق نادي الحشد الشعبي قد فاز على نادي الحلة بنتيجة 70–44، وتغلب نادي نفط البصرة على فريق نادي التضامن بنتيجة 82-58 نقطة.

وضمن منافسات الدور المصاحب لدوري السلة الممتاز للفرق المصاحبة للناشئين، فاز فريق ناشئيّ نادي زاخو على فريق نادي الخطوط بنتيجة 69-75 نقطة.

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