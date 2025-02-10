فوز الشرطة وديالى والكوفة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

فوز الشرطة وديالى والكوفة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
2025-02-10T18:11:37+00:00

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، ثلاث مباريات لحساب الدور الخامس عشر من المرحلة الاولى لمنافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم (2024 - 2025).  

وحقق فريق الكوفة الفوز في المباراة الأولى على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة (32 - 30).

وجرت هذه المباراة في قاعة الكوفة المغلقة للألعاب الرياضية في محافظة النجف. 

وفي المباراة الثانية فاز فريق الشرطة، على ضيفه فريق بلدية البصرة، بنتيجة (34 - 22).

كما حقق فريق ديالى الفوز في المباراة الثالثة على فريق الجيش (27 - 25)، وقد جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد. 

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon