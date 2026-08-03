فوز الشرطة والكرمة وغاز الشمال في ثلاث مواجهات ودية

شفق نيوز- بغداد

خاض فريقا الشرطة ونفط ميسان مباراة ودية ضمن تحضيراتهما للمشاركة في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وانتهت المباراة بفوز الشرطة بنتيجة 2-1، وأقيمت على ملعب اربيل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، وشهدت ندية واثارة بين الفريقين.

وفي مباراة ودية ثانية حقق فريق الكرمة العراقي فوزاً مستحقاً على نظيره النجمة السعودي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وسجل هدفي الكرمة كل من مؤمل عبد الرضا والسنغالي بول ياسين، ليحسم الفريق العراقي المواجهة بأداء مميز ويواصل استعداداته بثقة قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

وفي مباراة ودية ثالثة فاز فريق غاز الشمال على فريق ديالى، وفاز الفريق بنتيجة هدفين لغاز الشمال مقابل هدف واحد لديالى، وتاتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لدوري نجوم العراق لكرة القدم.