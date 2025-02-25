فوز الشرطة والكرخ وكربلاء في انطلاق المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد
شفق
نيوز/ حققت فرق الشرطة والكرخ وكربلاء الفوز على منافسيها، يوم الثلاثاء، بانطلاق
مواجهات المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2024.
وفاز
فريق الشرطة على مضيفه الكوفة بنتيجة 32-23، وجرت المباراة في قاعة نادي الكوفة
المغلقة بمحافظة النجف.
وفي
المباراة الثانية تغلب فريق الكرخ على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة 48-20، وجرت
المباراة في قاعة نادي نفط البصرة المغلقة للألعاب الرياضية.
وحقق
فريق كربلاء الفوز على ضيفه السليمانية بنتيجة 39-26، وجرت المباراة في قاعة
الجماهير المغلقة في محافظة كربلاء.