فوز الشرطة والكرخ في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريقا الشرطة والكرخ لكرة السلة، مسا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز، فيما تمكن فريقا ناشئة الكرخ والحشد الشعبي من الفوز أيضاً ضمن الدوري المصاحب.

وتمكن فريق نادي الكرخ من الفوز على نادي الحلة بنتيجة 89-55 نقطة، في المباراة التي جرت على قاعة نادي الكرخ.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي الشرطة على الحشد الشعبي بنتيجة 95-80 نقطة، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية.

وفي منافسات الدوري المصاحب للدوري الممتاز، فاز ناشئة نادي الكرخ على نادي الحلة بنتيجة 94-62 نقطة.

وفي مباراة أخرى ضمن الدوري المصاحب أيضاً فاز فريق ناشئة نادي الحشد الشعبي على نظيره الشرطة بنتيجة 65-50 نقطة.