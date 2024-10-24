فوز الشرطة والقاسم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 1-0 في انطلاق منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة اليوم الخميس عند الساعة 2:45 عصراً على ملعب الساحر احمد راضي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 52 عن طريق البديل محمد شرارة.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق القاسم على ضيفه فريق اربيل بنتيجة 4-0 وهي النتيجة الاكبر في تاريخ لقاء الفريقين، وجرت المباراة على ملعب الكوت الاولمبي.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق القاسم بهدفين دون مقابل لاربيل، سجل هدفي القاسم الاول والثاني اللاعب الحارث حاتم في الدقيقة (37 - 45+2).

وفي الشوط الثاني اضاف القاسم هدفه الثالث عن طريق سيف رشيد في الدقيقة 66 ، وسجل القاسم هدفه الرابع عن طريق كريم بو بكار في الدقيقة 90+12.