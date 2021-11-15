فوز الشرطة والطلبة ونفط الوسط وتعادل سامراء والميناء بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت أربع مواجهات كروية، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

حيث التقى على ملعب الصناعة فريقا نادي الصناعة وضيفه نادي الشرطة، وانتهى اللقاء بفوز الشرطة بهدف دون رد، جاء عن طريق محمد جفال في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليعزز الشرطة بهذا الفوز صدارته برصيد 25 نقطة.

بينما ضيف ملعب امانة بغداد مباراة فريق نادي الطلبة وضيفه نادي النفط وانتهى اللقاء بفوز الطلبة 3-1.

سجل الطلبة الهدف الاول في الدقيقة الثامنة من الشوط الاول عن طريق ستيفن بافور، وتمكن لاعب النفط جاسم محمد من تعديل النتيجة في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 25 عزز لاعب الطلبة حمود مشعان النتيجة لفريقه بعد تسجيله الهدف الثاني، وفي الدقيقة 85 جاء الهدف الثالث للطلبة عبر اللاعب زيد تحسين.

وعلى ملعب التاجي التقى فريقا نادي سامراء وضيفه نادي الميناء وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

سجل سامراء اولا في الدقيقة 51 عن طريق يوسف عاشور، وفي الدقيقة 74 جاء هدف التعديل عن طريق لاعب الميناء عبدالله وصفي.