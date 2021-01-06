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فوز الشرطة والصناعة والبيشمركة في دوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-06T16:23:42+0000
فوز الشرطة والصناعة والبيشمركة في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة بالكرة الطائرة، يوم الأربعاء، فوزاً ثميناً على نادي مصافي الشمال ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للمجموعة (A).

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مباراة الشرطة ومصافي الشمال أقيمت على قاعة البيشمركة في مدينة السليمانية.

وأشار إلى أن اهل الدار فريق نادي البيشمركة، فاز على فريق نادي القاسم بثلاث أشواط دون مقابل.

وفي مباراة حضرتها الندية والإثارة، انتصر فريق نادي الصناعة على فريق نادي دوكان بثلاث أشواط مقابل شوطين.

وتقام مباريات التجمع الأول للمجموعة (A) والتي تُضيف أحداث مبارياته قاعة نادي البيشمركة في محافظة السليمانية للفترة من 4 كانون الثاني الجاري ولغاية 10 من الشهر نفسه.

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