فوز الشرطة والسليمانية بدوري النخبة لكرة اليد.. و"الدرجة الأولى" ينطلق بعد أسبوعين

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025 - 2024.

وحقق فريق الشرطة الفوز في المباراة الاولى على فريق المسيب بنتيجة 41 – 23، وجرت المباراة عصر اليوم في قاعة نادي الشرطة المغلقة للالعاب الرياضية.

بينما فاز فريق السليمانية في المباراة الثانية على فريق بلدية البصرة بنتيجة 27 – 22، وجرت المباراة عصر اليوم في قاعة السليمانية المغلقة للالعاب الرياضية.

الى ذلك قرر اتحاد اليد العراقي ان يكون انطلاق دوري الدرجة الاولى في النصف الاول من شهر نيسان المقبل، وتم تسليم كتب المشاركة وكشوفات الأندية والكشف عن الوان ملابس الفرق.