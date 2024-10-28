فوز الشرطة والحشد الشعبي وكربلاء في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت مساء اليوم الاثنين، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الأول لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق الحشد الشعبي حقق فوزه الاول على فريق ديالى بنتيجة 25 - 20 هدفاً، في المباراة التي جرت داخل قاعة نادي ديالى المغلقة.

واضاف مراسلنا؛ أنه في المباراة الثانية بدوري النخبة لكرة اليد حقق فريق كربلاء الفوز على فريق الناصرية بنتيجة 28 - 22 هدفاً، وهذه المباراة جرت في قاعة نادي كربلاء المغلقة.

واخيرا حقق فريق الشرطة فوزاً كبيراً على الكوفة بنتيجة 35 هدفاً مقابل 15 هدفاً في ختام منافسات اليوم.

وانطلقت يوم أمس الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر تشرين أول الجاري، منافسات الجولة الاولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم الرياضي للموسم 2025-2024.