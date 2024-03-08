فوز الشرطة والحدود ونفط ميسان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حققت فرق الشرطة والحدود ونفط ميسان الفوز على خصومهم، يوم الجمعة، في منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق.

وفي المباراة الأولى فاز فريق الشرطة على مضيفه الكرخ بنتيجة 4-1، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين مقابل هدف للكرخ، سجل الأول محمود المواس في الدقيقة 13، وأضاف الشرطة هدفه الثاني عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقة 23، وسجل الكرخ هدف التقليص عن طريق صالح جمعة في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفاً ثالثاً في الدقيقة 60 عن طريق عبد الرزاق قاسم، وجاء الهدف الرابع للشرطة عن طريق محمود المواس في الدقيقة 90+1.

وحقق فريق الحدود الفوز على مضيفه فريق نوروز 3-2 ليعود بالنقاط الثلاث، وجرت المباراة على ملعب السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل، جاء الهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق كلاوديو أوليفيرا.

وفي الشوط الثاني أضاف نوروز هدفه الثاني في الدقيقة 48 بعدها قلب الحدود الموازين على نوروز ليسجل 3 أهداف، اثنان عن طريق اللاعب المحترف رومالد داكوستا 51-62، ومنتظر عادل في الدقيقة 67.

كما فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق كربلاء 3-0، وجرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان 3 أهداف عن طريق علاء الدين الدالي هدفين 73، 90+5، وسجاد جبار في الدقيقة 72.