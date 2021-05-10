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فوز الشرطة والتضامن بدوري السلة وغدا ختام بطولة 3x3 للنساء والشباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-10T18:38:19+0000
فوز الشرطة والتضامن بدوري السلة وغدا ختام بطولة 3x3 للنساء والشباب

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة لكرة السلة، يوم الاثنين، فوزاً صعباً على نادي الكهرباء ضمن مباريات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وفاز الشرطة بنتيجة 77-76، فيما حقق فريق نادي التضامن فوزاً سهلاً على نادي الحلة بفارق 15 نقطة 69-54.

وقال امين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز "يجري يوم غد الثلاثاء في قاعة الشعب نهائي بطولة 3x3 للنساء بكرة السلة الساعة 9 مساءاً".

واضاف "تليها في الساعة التاسعة والربع مساءً نهائي 3x3 شباب كرة السلة"، مشيرا الى انه "تجري أيضاً في الساعة التاسعة والنصف مساء مباراة واحدة من الدوري الممتاز بين نادييّ الخطوط والاعظمية".

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