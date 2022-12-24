فوز الشرطة والبيشمركة ومصافي الشمال في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الشرطة والبيشمركة ومصافي الشمال من تحقيق الفوز، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وتغلب فريق نادي الشرطة على نادي سنجار بثلاثة أشواط نظيفة 25-22، و25-16، و25-15، ليحقق أول انتصار له في المجموعة الاولى "التجمع الثاني" للدوري.

وفي منافسات المجموعة الثانية "التجمع الثاني"، تمكن فريق البيشمركة من الفوز على فريق الصمود بثلاثة أشواط دون مقابل 25-12، و25-15، و25-17.

وضمن المجموعة الثانية "التجمع الثاني"، فاز فريق نادي مصافي الشمال على فريق نادي هيت بثلاثة أشواط دون مقابل 25-20، و25-13، و25-11.

واختتمت الأسبوع الماضي منافسات مرحلة ذهاب الدوري الممتاز، والتي احتضنتها محافظتي البصرة والسليمانية بمشاركة 15 فريقاً، قسمت على مجموعتين اولى وثانية حيث تربع فريق أربيل على عرش المجموعة الأولى والبيشمركة بطلاً للثانية.