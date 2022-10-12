فوز الشرطة على الكرخ والنفط على الجوية في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي الكرخ يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وحقق فريق الشرطة الفوز على فريق نادي الكرخ بفارق عشر نقاط وبنتيجة (99-88) لحساب دوري الممتاز لكرة السلة للموسم 2022-2023.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها خسر فريق القوة الجوية بكرة السلة أمام النفط بنتيجة 110 مقابل 85 نقطة في اللقاء الذي احتضنته قاعة الشعب لحساب الجولة الرابعة لدوري السلة الممتاز.

وكان فريق نادي الحشد الشعبي قد تغلب أمس ضمن المنافسات ذاتها على نادي الكهرباء بنتيجة (68-61) نقطة.