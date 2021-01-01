فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ12 لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة الاولى في الساعة الثانية من بعد الظهر بين فريقي السماوة وضيفه الكهرباء ، وانتهت بفوز السماوة بهدف دون رد ، سجل في الشوط الاول عن طريق اللاعب امجد سعد ليرفع السماوة رصيده للنقطة 12 بالمركز الـ15 .

وفي المباراة الثانية التي جرت في نفس التوقيت ضمن المنافسات ذاتها بين فريقي الحدود وضيفه النجف ، انتهت بفوز الحدود على النجف بهدفين لهدف ، ورفع الحدود رصيده للنقطة 12 بالمركز الـ14 ، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 16 بالمركز الثامن .