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فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-01T13:51:32+0000
فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ12 لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة الاولى في الساعة الثانية من بعد الظهر بين فريقي السماوة وضيفه الكهرباء ، وانتهت بفوز السماوة بهدف دون رد ، سجل في الشوط الاول عن طريق اللاعب امجد سعد ليرفع السماوة رصيده للنقطة 12 بالمركز الـ15 .

 وفي المباراة الثانية التي جرت في نفس التوقيت ضمن المنافسات ذاتها بين فريقي الحدود وضيفه النجف ، انتهت بفوز الحدود على النجف بهدفين لهدف ، ورفع الحدود رصيده للنقطة 12 بالمركز الـ14 ، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 16 بالمركز الثامن .

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