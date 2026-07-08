فوز السليمانية والتراث وتعادل الدفاع الجوي والرافدين بدوري النساء لكرة اليد

شفق نيوز- السليمانية

جرت اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور السابع من منافسات الدوري العراقي النسوي 2025-2026 لكرة اليد.

وحقق فريق جامعة التراث الفوز على فريق شهربان بنتيجة 8-7، وتعادل فريق الدفاع الجوي مع فريق الرافدين بنتيجة 8-8.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق جامعة السليمانية على فريق الكوفة بنتيجة 21 -15.

وتقام منافسات دوري النساء في محافظة السليمانية باقليم كوردستان بمشاركة فرق، الكرخ والرافدين وجامعة السليمانية وجامعة التراث والكوفة والدفاع الجوي وشهربان.