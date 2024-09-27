فوز الزوراء ونفط ميسان وفتاة نينوى في دوري كرة الصالات للسيدات

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة دوري السيدات لكرة الصالات، التي تحتضنها قاعة نادي الجيش الرياضية المغلقة في العاصمة بغداد.

وحقق فريق نفط ميسان فوزا كبيراً على فريق الأمواج الموصلي بنتيجة 22 - 1.

وحضر المباراة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية رشا طالب، ورئيس اللجنة نبراس كامل، وعضو اللجنة بان طارق.

وتم اختيار اللاعبة تبارك الرحمن مؤيد، من فريق نفط ميسان افضل لاعبة في المباراة، وقامت بتسليمها الجائزة عضو اللجنة النسوية بان طارق.

وفاز فريق الزوراء على التون كوبري بنتيجة 1-0، حيث تم اختيار اللاعبة نادية فاضل من فريق الزوراء أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة رئيس اللجنة النسوية نبراس كامل.

في حين حقق فريق فتاة نينوى الفوز على فريق بلادي بنتيجة 6-2، وتم اختيار اللاعبة دنيا إبراهيم من فريق فتاة نينوى أفضل لاعبة في المباراة، وقامت بتسليم الجائزة عضو اللجنة النسوية وهاد مصطفى.