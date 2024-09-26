فوز الزوراء وفتاة نينوى والتون كوبري في دوري كرة الصالات للسيدات

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري السيدات لكرة الصالات .

وتحتضن قاعة نادي الجيش الرياضية المغلقة في العاصمة بغداد مباريات دوري كرة الصالات للسيدات .

وتمكن فريق التون كوبري من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان بنتيجة 2-1 .

وتم اختيار اللاعبة فائزة جلال محمود من فريق التون كوبري أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة لها مدربة المنتخب الوطني للسيدات لكرة الصالات البرتغالية فييرا بيتنكور.

بينما فاز فريق فتاة نينوى على فريق أكاديمية بنت العراق بنتيجة 3-1 .

وتم اختيار اللاعبة دالينا إبراهيم من فريق فتاة نينوى أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة عضو اللجنة النسوية وهاد مصطفى.

وفاز فريق الزوراء على فريق بلادي بنتيجة 7-1 .

تم اختيار اللاعبة مينا سرحان من فريق الزوراء أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة عضو اللجنة النسوية الهام علي.