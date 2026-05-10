فوز الزوراء ودهوك ونفط ميسان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- البصرة/ ميسان/ دهوك

حققت فرق الزوراء ونفط ميسان ودهوك الفوز على منافسيها، مساء اليوم الأحد، في انطلاق الجولة الـ34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في ثلاث مباريات جرت جميعها عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وخطف فريق الزوراء فوزاً ثميناً من مضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-0، وجرت المباراة على ملعب نادي الميناء في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الأول عبر اللاعب إبراهيم توميو في الدقيقة 71، وأضاف الزوراء هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح كاظم رعد في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده للنقطة 65 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 35 بالمركز 15.

بينما فاز فريق نفط ميسان في المباراة الثانية على ضيفه فريق النفط بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدفين دون مقابل للنفط، سجل الهدف الأول اللاعب ديمي داوودا من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 32، واضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لنفط ميسان في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء ثانية نفذها بنجاح في مرمى النفط.

وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفه الثالث عبر هاتريك ديمي داوودا في الدقيقة 87.

وشهد اللقاء طرد لاعب النفط كرار سالم في بداية الشوط الأول عند الدقيقة 12 بسبب لعبه بتهور ليكمل النفط المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 30 بالمركز 18، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 40 بالمركز 13.

وفي المواجهة الثالثة فاز فريق دهوك على ضيفه القاسم بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه الأول في الدقيقة عن طريق اللاعب مصطفى نواف في الدقيقة 74، وأضاف كريم درويش هدف دهوك الثاني في الدقيقة 82، وقلص القاسم النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد قبل نهاية المباراة من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء محيسن في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 48 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 4 بالمركز الأخير.