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فوز الزوراء وتعادل نفط البصرة والقاسم في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-29T21:00:03+0000
فوز الزوراء وتعادل نفط البصرة والقاسم في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت مباراتان ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الكرة الممتاز، يوم الخميس، جمعت الاولى فريق نادي الزوراء وضيفه فريق نادي امانة بغداد على ملعب الشعب الدولي 

وانتهى اللقاء بين فريقي الزوراء وامانة بغداد بفوز الزوراء 1-0. سجل حسين علي هدف الزوراء من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الاول.

وبفوز الزوراء رفع رصيده للنقطة 55 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الامانة عند النقطة 39 بالمركز الثامن.

وفي اللقاء الثاني كان ملعب الفيحاء مسرحا لمواجهة نفط البصرة وضيفه القاسم، وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.

سجل لنفط البصرة بنيامين اكور بالدقيقة 25 من الشوط الاول، وعادل لاعب القاسم احمد نعيم النتيجة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وبتعادل نفط البصرة رفع رصيده للنقطة 35 نقطة بالمركز الحادي عشر ، ورفع القاسم رصيده للنقطة 25 بالمركز الثامن عشر.

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