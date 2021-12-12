فوز الزوراء وامانة بغداد وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، ثلاث مواجهات جمعت الأولى بين فريقي زاخو وضيفه نادي الزوراء على ملعب الأول، حيث انتهى اللقاء بفوز الزوراء 1-0.

وجاء هدف الزوراء عن طريق المحترف الهواري طويل في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

كما شهد اللقاء عدة توقفات للمباراة بسبب عدم السيطرة على جمهور زاخو ودخوله لارضية الملعب ومحاولة البعض منه الاعتداء على حكم اللقاء زيد ثامر معترضين على قراراته.

كما شهد ايضا؛ اللقاء طرد لاعب زاخو برونو اليفيرا بعد إشهار الحكم زيد ثامر البطاقة الحمراء بوجهه لتعمده اللعب الخطر في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول ليكمل زاخو اللقاء بنقص لاعب.

وفي اللقاء الثاني حل فريق نادي نفط البصرة ضيفا على فريق نادي النفط على ملعب الأخير، انتهى اللقاء بالتعادل من دون أهداف.

وعلى ملعبه؛ ضيف امانة بغداد فريق نادي نوروز، انتهى اللقاء بفوز امانة بغداد1-0.

وسجل امانة بغداد هدفه الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الاول عن طريق اللاعب بلال بيل.