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فوز الزوراء والكهرباء في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-01T16:19:42+0000
فوز الزوراء والكهرباء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريقا الزوراء والكهرباء لكرة القدم، يوم الخميس، فوزاً على نظيريهما، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الممتاز.

وجرت المباراتان في الساعة الخامسة عصرا، حيث التقى فريقا الزوراء ومضيفه السماوة على ملعب نادي السماوة، وانتهى اللقاء بفوز الزوراء 2-1.

وسجل الزوراء اولا في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب محمد صالح، وتمكن لاعب السماوة علي سعد من تعديل النتيجة بالدقيقة 24 من الشوط الاول، وعاد اللاعب محمد صالح ليسجل هدفاً ثانياً للزوراء في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 66 بالمركز الثاني مؤقتاً، وبقى السماوة بالمركز الاخير برصيد 26 نقطة.

اما اللقاء الثاني الذي جرى على ملعب التاجي، فقد جمع فريقي الكهرباء وضيفه الكرخ، وانتهى بفوز الكهرباء بهدف واحد دون رد.

سجل هدف الكهرباء الوحيد اللاعب امير اياد بالدقيقة 87 رغم النقص العددي لفريق الكهرباء عندما طرد حكم اللقاء اللاعب سيف حاتم بالدقيقة 55.

وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده للنقطة 39 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 38 بالمركز الحادي عشر.

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