فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الزوراء، يوم الاثنين، فوزاً صعباً على فريق الديوانية، فيما تعادل فريق النجف مع الكهرباء، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت اليوم في الساعة الرابعة والنصف عصرا، ثلاث مواجهات، حيث واجه فريق نادي الديوانية على ملعبه فريق نادي الزوراء، وانتهى اللقاء بفوز الزوراء 1-0.

وجاء هدف الزوراء الوحيد في الدقيقة 72 من زمن المباراة عن طريق منتظر محمد.

بينما التقى فريق نادي الكهرباء على ملعب التاجي ضيفه فريق نادي النجف، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى ملعب امانة بغداد، التقى صاحب الارض فريق نادي الامانة مع ضيفه فريق نادي القاسم، وانتهى اللقاء لصالح القاسم 1-0.

وسجل القاسم هدفه الوحيد عن طريق علي كريم في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة، يليه نادي الزوراء برصيد 62، والشرطة ثالثاً بـ61 نقطة، فيما تراجع نادي النجف الى المركز الرابع برصيد 61 نقطة.