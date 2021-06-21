سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-21T16:31:38+0000
فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الزوراء، يوم الاثنين، فوزاً صعباً على فريق الديوانية، فيما تعادل فريق النجف مع الكهرباء، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت اليوم في الساعة الرابعة والنصف عصرا، ثلاث مواجهات، حيث واجه فريق نادي الديوانية على ملعبه فريق نادي الزوراء، وانتهى اللقاء بفوز الزوراء 1-0.

وجاء هدف الزوراء الوحيد في الدقيقة 72 من زمن المباراة عن طريق منتظر محمد.

بينما التقى فريق نادي الكهرباء على ملعب التاجي ضيفه فريق نادي النجف، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى ملعب امانة بغداد، التقى صاحب الارض فريق نادي الامانة مع ضيفه فريق نادي القاسم، وانتهى اللقاء لصالح القاسم 1-0.

وسجل القاسم هدفه الوحيد عن طريق علي كريم في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة، يليه نادي الزوراء برصيد 62، والشرطة ثالثاً بـ61 نقطة، فيما تراجع نادي النجف الى المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

related

مباراة للزوراء وأخرى للجوية في ختام الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-10 08:57:42
مباراة للزوراء وأخرى للجوية في ختام الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز

مباراتان في انطلاق الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز غداً

Date: 2021-03-13 09:38:18
مباراتان في انطلاق الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز غداً

الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

Date: 2021-04-13 15:10:33
الزوراء يستعيد وصافة الدوري الممتاز بعد فوزه على الصناعات الكهربائية

الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-06 13:17:24
الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

فوز وتعادل في انطلاق الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-03-14 13:09:53
فوز وتعادل في انطلاق الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز

مباراتان مهمتان في استئناف دوري كرة القدم الممتاز غداً الخميس

Date: 2021-03-31 13:02:05
مباراتان مهمتان في استئناف دوري كرة القدم الممتاز غداً الخميس

فوز امانة بغداد على الكرخ وتعادلان في الدوري الكروي الممتاز

Date: 2021-02-14 13:18:46
فوز امانة بغداد على الكرخ وتعادلان في الدوري الكروي الممتاز

بثلاثية نظيفة.. الشرطة يحسم مواجهة الكرخ المؤجلة بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-05-08 14:59:47
بثلاثية نظيفة.. الشرطة يحسم مواجهة الكرخ المؤجلة بدوري الكرة الممتاز