فوز الزوراء والصناعة والقاسم في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت عصر اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

ففي المواجهة الأولى؛ ضيف ملعب ميسان مبارة فريق نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي الزوراء، حيث انتهى اللقاء بفوز الزوراء 3-0.

وجاء هدف فريق الزوراء الاول في الدقيقة 13 من الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سعد عبد الامير، وجاء الهدف الثاني للزوراء عن طريق المحترف الهواري طويل في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 85 سجل الزوراء هدفه الثالث عن طريق محمد رضا.

وعلى ملعب الكفل؛ ضيّف فريق نادي القاسم فريق نادي الكرخ القادم من بغداد وانتهى اللقاء بفوز القاسم 2-0.

سجل القاسم هدفه الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق علاء محيسن وفي الدقيقة 27 سجل أحمد تركي الهدف الثاني للقاسم.

أما اللقاء الثالث الذي جمع فريقي نادي الصناعة وضيفه نادي الميناء على ملعب الصناعة ببغداد، انتهت المباراة بفوز الصناعة 1-0.

سجل الصناعة هدفه الوحيد عن طريق جون كيكي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.