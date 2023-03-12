فوز الزوراء والحدود ونوروز بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الزوراء والحدود ونوروز، يوم الاحد، من تحقيق الفوز في منافسات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الثلاث بنفس التوقيت في الساعة الثالثة ظهراً، حيث ضيّف فريق نادي الصناعة على ملعبه فريق الزوراء، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الاول للزوراء عن طريق اللاعب نجم شوان في الدقيقة 69، بينما جاء الهدف الثاني للزوراء عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 37 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 12 بالمركز 19.

كما تمكن فريق نادي الحدود من تحقيق الفوز على الديوانية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

وجاء الهدف الاول للحدود عن طريق اللاعب مصطفى محمود في الدقيقة 21، وجاء الهدف الثاني للحدود عبر اللاعب الكسندر بريمبل في الدقيقة 32، وفي اادقيقة 75 سجل محمد سويعد الهدف الثالث للحدود وجاء الهدف الوحيد للحدود عن طريق طارق عزيز بالدقيقة 54.

ورفع الحدود رصيده للنقطة 27 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 6 بالمركز الاخير.

وفي اللقاء الثالث الذي جرى في ملعب نوروز بالسليمانية فاز اصحاب الدار على ضيفه فريق نفط البصرة بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 29 عن طريق اوكيكولا توبي.

ورفع نوروز رصيده للنقطة 25 بالمركز 12، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 27 بالمركز التاسع.