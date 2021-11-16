فوز الزوراء على نوروز وتعادلان سلبيان في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الزوراء الرياضي، يوم الثلاثاء، فوزاً صعباً على ضيفه فريق نوروز، فيما انتهت مباراتان بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت مباراة الزوراء على ملعب كربلاء الدولي حيث ضيفه فريق نوروز، وانتهت بفوز النوارس 2-1.

سجل نوروز هدفه الوحيد في الدقيقة 41 من الشوط الاول عن طريق هاوري انور، فيما سجل لاعب الزوراء سعد عبد الامير هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 61 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 88 سجل لاعب الزوراء الهواري طويل الهدف الثاني لفريقه.

وجمعت المباراة الثانية فريق نادي الكهرباء وضيفه زاخو على ملعب التاجي، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.

بينما واجه القاسم على ملعبه الكفل في المباراة الثالثة ضيفه فريق نادي امانة بغداد، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.