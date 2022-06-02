فوز الزوراء على امانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي امانة بغداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

جاء هدف الزوراء الاول في الدقيقة 29 عن طريق حسام كاظم، بينما جاء الهدف الثاني للزوراء في الدقيقة 40 عن طريق مازن فياض، وفي الدقيقة 44 جاء هدف التقليص لامانة بغداد عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب جبار كريم لينتهي الشوط الاول بتقدم الشرطة 2-1، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بفوز زورائي وحصده النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 59 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 35 بالمركز الخامس عشر.