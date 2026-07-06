11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • فوز الرافدين والكرفة في دوري النساء لكرة اليد العراقي

    فوز الرافدين والكرفة في دوري النساء لكرة اليد العراقي
    2026-07-06T16:06:37+00:00

    شفق نيوز- السليمانية

    شهدت قاعة جامعة السليمانية، اليوم الاثنين، إقامة مباريات الدور الخامس من دوري النساء لكرة اليد للموسم 2025-2026.

    وفي المباراة الأولى فاز نادي الرافدين على نادي جامعة التراث بنتيجة 14-7، وفي المباراة الثانية حقق فريق الكوفة فوزاً مستحقاً على الدفاع الجوي بنتيجة 22-9.

    وسيكون فريق جامعة السليمانية في حالة الانتظار لهذا الدور.

    يشار الى ان منافسات دوري النساء تقام بمشاركة فرق، الكرخ والرافدين وجامعة السليمانية وجامعة التراث والكوفة والدفاع الجوي وشهربان.

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon