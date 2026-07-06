فوز الرافدين والكرفة في دوري النساء لكرة اليد العراقي

شفق نيوز- السليمانية

شهدت قاعة جامعة السليمانية، اليوم الاثنين، إقامة مباريات الدور الخامس من دوري النساء لكرة اليد للموسم 2025-2026.

وفي المباراة الأولى فاز نادي الرافدين على نادي جامعة التراث بنتيجة 14-7، وفي المباراة الثانية حقق فريق الكوفة فوزاً مستحقاً على الدفاع الجوي بنتيجة 22-9.

وسيكون فريق جامعة السليمانية في حالة الانتظار لهذا الدور.

يشار الى ان منافسات دوري النساء تقام بمشاركة فرق، الكرخ والرافدين وجامعة السليمانية وجامعة التراث والكوفة والدفاع الجوي وشهربان.