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فوز الديوانية وزاخو وتعادل النفط والقاسم في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-11T14:06:10+0000
فوز الديوانية وزاخو وتعادل النفط والقاسم في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق نادي الديوانية فوزا مهما على ضيفه امانة بغداد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الديوانية، جاء الهدف الاول للديوانية بنيران صديقة بعد ان سجل لاعب فريق الامانة ايمن رزيج بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني زاد فريق الديوانية غلته من الاهداف بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب محمد باقر.

وبذلك رفع الديوانية رصيده للنقطة 15 بالمركز 18، بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 19 بالمركز الثاني عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقا نادي زاخو وضيفه سامراء على ملعب الاول، انتهى اللقاء بفوز زاخو بهدف وحيد دون رد من سامراء، وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 29 بالمركز السادس، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة 4 بالمركز العشرين.

اما اللقاء الثالث الذي جرى ظهر اليوم على ملعب الكفل وجمع فريق نادي القاسم وضيفه فريق نادي النفط، وانتهى بالتعادل السلبي من دون اهداف، ورفع النفط رصيده للنقط 23 بالمركز التاسع، كما رفع القاسم رصيده للنقطة 20 بالمركز 11.

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