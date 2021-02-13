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فوز الديوانية وتعادلان في الجولة الـ19 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-13T14:05:08+0000
فوز الديوانية وتعادلان في الجولة الـ19 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مباريات في الساعة الثانية ظهراً ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة الاولى جمعت فريق نادي الديوانية مع ضيفه فريق السماوة على ملعب الاول وانتهت بفوز الديوانية بهدف دون رد سجله الأرجنتيني ماكسي رولون.

واضاف ان بهذا الفوز رفع الديوانية رصيده للنقطة 23 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 17 بالمركز 16.

وتابع مراسلنا؛ أن في اللقاء الثاني ضيف فريق نادي القاسم، فريق النجف على ملعب الكفل والذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين، مشيرا إلى أن بهذا التعادل رفع النجف رصيده للنقطة 31 بالمركز الخامس، بينما رفع القاسم رصيده للنقطة 17 بالمركز 16.

أما في اللقاء الثالث ضيّف فريق نادي نفط ميسان فريق نادي زاخو على ملعب ميسان الدولي، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي.

ولفت إلى أن نفط ميسان سجل اولا عن طريق أحمد سعيد، ليعادل محمد جواد النتيجة لزاخو، وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 29 بالمركز السادس، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 28 بالمركز الثامن، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

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