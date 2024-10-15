فوز الدفاع الجوي ودجلة الجامعة في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب ناديا الدفاع الجوي ودجلة الجامعة، على منافسيهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة.

وفاز نادي الدفاع الجوي على فريق الكهرباء بنتيجة 105-86 نقطة، لحساب دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وكذلك فاز دجلة الجامعة على نادي التجارة بنتيجة 85-64 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

ويواجه فريق الحشد الشعبي يوم غد الأربعاء ضيفه فريق دربنديخان في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد.

بينما يواجه يوم الجمعة المقبل فريق الكرخ ضمن المنافسات ذاتها ضيفه فريق التجارة في قاعة الكرخ المغلقة.