فوز الدفاع الجوي والحشد الشعبي بدوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريقا الدفاع الجوي، والحشد الشعبي، الفوز على خصميهما، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

واستضاف فريق دربنديخان على قاعته فريق الدفاع الجوي وانتهت المباراة لصالح الأخير بنتيجة 99-76 نقطة.

كما فاز نادي الحشد الشعبي على نادي زاخو بفارق 4 نقاط بنتيجة 86-82 نقطة في المباراة التي جرت على قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية.

وتقام يوم غد مباراتان لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة في قاعة الشعب المغلقة ببغداد، تجمع الأولى فريق الكهرباء وضيفه فريق دجلة الجامعة، تليها مباراة فريق الشرطة وضيفه فريق الكرخ.