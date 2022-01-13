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فوز الخيرات والرميثة وسوق الشيوخ في انطلاق دوري الطائرة الممتاز للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-13T18:55:54+0000
فوز الخيرات والرميثة وسوق الشيوخ في انطلاق دوري الطائرة الممتاز للناشئين

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات للكرة الطائرة، يوم الخميس، ضمن منافسات مجموعة الفرات الاوسط مع انطلاقة الدوري الممتاز لفئة الناشئين.

وحقق فريق نادي الخيرات الفوز على فريق الروضتين بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-18) و(24-26) و(25-18) و(25-21) في أولى مواجهات اليوم الاول لانطلاق منافسات الناشئين تولد 2005-2006 التي تستضيف أحداثها محافظة كربلاء.

وفي اللقاء الثاني ضمن المجموعة ذاتها، تغلب فريق الرميثة على فريق القاسم بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-9) و(25-18) و(25-19).

كما حقق فريق سوق الشيوخ الانتصار على فريق الجبايش بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-20) و(25-19) و(25-20).

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