فوز الحشد وزاخو ودجلة في دوري السلة الممتاز اليوم

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الحشد الشعبي، يوم الخميس، فوزاً مهماً على فريق نادي الشرطة بنتيجة 58-67 نقطة وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة السلة.

وضمن المنافسات ذاتها حقق فريق نادي دجلة الجامعة الفوز على مضيفه فريق السماوة بنتيجة 91-82 نقطة، فيما حقق ناشئة دجلة الفوز ايضاً على ناشئة السماوة بنتيجة 37- 26 نقطة ضمن مباريات الدوري المصاحب.

كما انهى فريق نادي زاخو مباراته امام ضيفه فريق الخطوط بفوز مستحق وبنتيجة 112-79 نقطة، فيما استطاع ايضاً فريق زاخو للناشئين ايضاً الفوز على ناشئي فريق الخطوط بنتيجة 101-80 نقطة ضمن مباريات الدوري المصاحب.