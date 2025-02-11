فوز الحشد الشعبي وكربلاء والسليمانية في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ حققت فرق الحشد الشعبي، وكربلاء، والسليمانية، الفوز على منافسيها، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المرحلة الأولى من منافسات دوري النخبة لكرة اليد.

وحقق فريق كربلاء الانتصار على فريق المسيب بنتيجة 33-29، وجرت المباراة في قاعة المعهد الفني المغلقة في مدينة المسيب.

وفاز فريق الحشد على الكرخ بنتيجة 29-25، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقة ببغداد.

بينما اعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد فريق السليمانية فائزاً على فريق الناصرية بنتيجة 15-0 لعدم الحضور.