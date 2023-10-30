فوز الحشد الشعبي وزاخو في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي زاخو على ضيفه فريق نادي الحلة مساء اليوم الاثنين بفارق ثمان نقاط وبواقع 100-92 نقطة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي زاخو لحساب الدوري السلة الممتاز.

كما تغلب فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي غاز الشمال بفارق 13 نقطة وبنتيجة (99-86) نقطة لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.

وتقام يوم غد الثلاثاء مباراة نادي الدفاع الجوي مع نادي الشرطة في قاعة الشعب ببغداد لحساب الدوري الممتاز لكرة السلة.