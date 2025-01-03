فوز الحشد الشعبي والكوفة في دوري النخبة لكرة اليد
2025-01-03T13:55:05+00:00
شفق
نيوز/ فاز فريقا الحشد الشعبي والكوفة على منافسيهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات
الجولة العاشرة لدوري النخبة لكرة اليد لموسم 2024-2025 في بغداد والبصرة.
وفاز
فريق الحشد الشعبي على الفتوة الموصلي بنتيجة 33-20.
وجرت
المباراة عصر اليوم في قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد.
كما
فاز فريق الكوفة على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة 30-23.
وجرت
المباراة عصر اليوم في قاعة نادي نفط البصرة.
وكان
فريق نفط البصرة قد حقق الفوز أمس الخميس على السليمانية بنتيجة 29-26 ضمن منافسات
الجولة العاشرة لدوري النخبة لكرة اليد.