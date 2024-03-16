فوز الحشد الشعبي على الكوت وتعادل نفط البصرة وكربلاء في نخبة كرة اليد

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحشد الشعبي من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكوت ضمن منافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2023-2024.

ويعتبر فوز فريق الحشد الشعبي هو الأول بقيادة المدرب عامر شراد، الذي جاء خلفا للمدرب رعد خنجر، الذي قدم استقالته، حيث كانت آخر تجارب المدرب الجديد التدريبية قيادته لفريق تشيلسي الانكليزي.

وضمن المنافسات ذاتها لدوري النخبة لكرة اليد، تعادل فريقا نادي نفط البصرة مع ضيفه نادي كربلاء بنتيجة 31-31 هدف، وجرت المباراة في قاعة نفط البصرة الرياضية.

وضمن المنافسات ذاتها تقام يوم غد الأحد مباراة تجمع فريق الشرطة مع ضيفه الكرخ عند الساعة العاشرة مساءً في ملعب نادي الجيش ببغداد.