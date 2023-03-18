فوز الحدود على النفط والصناعة وزاخو حبايب في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق فريق الحدود من الفوز على فريق النفط، فيما تعادل فريقا زاخو والصناعة سلباً، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة الثالثة ظهراً في ملعب الشعب الدولي، حيث سجل الحدود هدفه الاول عن طريق اللاعب الكسندر بريميل في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 45 +1 من الشوط الأول جاء الهدف الثاني للحدود عن طريق مصطفى محمود".

وفي الدقيقة 71 من الشوط الثاني سجل النفط هدفه الوحيد عن طريق اللاعب علي رحيم، وعاد الحدود ليسجل هدفه الثالث عن طريق اللاعب محمد اسويعيد في الدقيقة 72، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت على ملعب الصناعة، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.