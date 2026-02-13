فوز الجيش وديالى في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

شهدت اليوم الجمعة، قاعات كرة اليد العراقية اقامة مباراتين من الدور التاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025-2026.

وفاز فريق الجيش على مضيفه فريق الفتوة الموصلي بنتيجة 27-18.

وجرت المباراة في قاعة نادي الفتوة المغلقة في الموصل.

وفي المواجهة الثانية فاز فريق ديالى على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 31-24، وجرت المباراة في قاعة نادي ديالى المغلقة.

وتستكمل يوم غد السبت منافسات الدور التاسع من دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026 باقامة مباراتين وكالاتي: الحشد الشعبي مع السليمانية في قاعة نادي الجيش ببغداد.

والكوت مع نفط ميسان في قاعة المرحوم ميثم حبيب بمحافظة واسط.