فوز الجيش والسليمانية والحشد بدوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

انطلقت يوم الجمعة منافسات دوري النخبة لكرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات من الدور السابع للمرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025-2026.

وفاز فريق الجيش على مضيفه نفط البصرة بنتيجة - 24، وجرت المواجهة في قاعة نادي نفط البصرة.

كما فاز فريق السليمانية على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 30-23 وجرت المباراة في قاعة كلية التربية البدنية في ميسان.

في حين فاز فريق الحشد الشعبي على مضيفه الفتوة الموصلي بنتيجة 37 - 26، وجرت المباراة في قاعة نادي الفتوة.