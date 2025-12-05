فوز الجيش والسليمانية والحشد بدوري النخبة لكرة اليد
2025-12-05T14:43:49+00:00
شفق نيوز- بغداد
انطلقت يوم الجمعة منافسات دوري النخبة لكرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات من الدور السابع للمرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025-2026.
وفاز فريق الجيش على مضيفه نفط البصرة بنتيجة - 24، وجرت المواجهة في قاعة نادي نفط البصرة.
كما فاز فريق السليمانية على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 30-23 وجرت المباراة في قاعة كلية التربية البدنية في ميسان.
في حين فاز فريق الحشد الشعبي على مضيفه الفتوة الموصلي بنتيجة 37 - 26، وجرت المباراة في قاعة نادي الفتوة.