فوز الجيش على كربلاء والكوفة يجتاز المسيب في دوري النخبة لكرة اليد
2024-11-26T17:18:12+00:00
شفق
نيوز/ اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الدور الرابع من المرحلة الأولى لدوري النخبة
لكرة اليد 2024-2025.
وفاز
فريق الكوفة على ضيفه فريق المسيب بنتيجة 25-20 هدفاً.
وجرت
المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكوفة بمحافظة النجف.
وفي
المباراة الثانية فاز فريق الجيش على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 34-25 هدفاً.
وجرت
المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.
وكانت
منافسات الدور الرابع من دوري اليد للموسم الرياضي 2024-2025 انطلقت الأحد الماضي
بإقامة ثلاث مواجهات.