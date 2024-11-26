فوز الجيش على كربلاء والكوفة يجتاز المسيب في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الدور الرابع من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025.

وفاز فريق الكوفة على ضيفه فريق المسيب بنتيجة 25-20 هدفاً.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكوفة بمحافظة النجف.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الجيش على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 34-25 هدفاً.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.

وكانت منافسات الدور الرابع من دوري اليد للموسم الرياضي 2024-2025 انطلقت الأحد الماضي بإقامة ثلاث مواجهات.