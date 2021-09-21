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فوز الجوية ونفط الوسط والامانة في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-21T14:45:17+0000
فوز الجوية ونفط الوسط والامانة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز لكرة القدم للموسم 2021-2022.

وجمعت المباراة الأولى فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي، وانتهى اللقاء بفوز الجوية 1-0، بهدف سجله ضرغام اسماعيل في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول.

وضيف فريق نفط الوسط فريق نادي سامراء، الوافد الجديد للدوري الممتاز، على ملعب النجف الدولي، وانتهى اللقاء بفوز نفط الوسط 1-0.

وسجل حسن داخل كشاش الهدف الوحيد في المباراة لنفط الوسط بالدقيقة 30 من زمن الشوط الاول.

وعلى ملعبه لاقى امانة بغداد ضيفه الكهرباء، وانتهى اللقاء بفوز الكهرباء 2-0.

وسجل مهيمن سليم هدف الكهرباء الاول في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وبعد مرور دقيقة واحدة عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني لفريقه.

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