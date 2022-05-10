فوز الجوية والديوانية وامانة بغداد في الدوري العراقي الممتاز للشباب

شفق نيوز/ تأهل فريق القوة الجوية الى الأدوار النهائية لمسابقة دوري الشباب بعد الفوز على مضيفه سامراء بهدفين دون مقابل في المباراة التي اقيمت على ملعب نادي سامراء لحساب الجولة السابعة عشرة لدوري الشباب العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الصقور كل من "بكر قتيبة" و"حسن خالد"، وجاء تأهل فريق شباب القوة الجوية بعد احتلاله الترتيب الثالث خلف كل من اربيل والشرطة.

يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ستحدد الية اقامة الأدوار النهائية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مباريات المجموعات الوسطى والجنوبية والشمالية.

وضمن المنافسات ذاتها، تمكن فريق نادي الديوانية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي القاسم ، كما حقق فريق نادي امانة بغداد الفوز على مضيفه النجف بنتيجة 3-2 .