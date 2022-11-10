فوز الجوية على القاسم وتعادل نفط الوسط وكربلاء والزوراء والصناعة وديا

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء ودي أقيم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي ضمن استعدادات الفريقين قبل استئناف مسابقات الدوري العراقي الممتاز.

كما جرت مباراة ودية اخرى ضمن الاستعدادات ذاتها بين فريقي نادي نفط الوسط وفريق نادي كربلاء، انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

كما تعادل سلبيا فريق نادي الزوراء مع فريق نادي الصناعة في مباراة ودية.

وجرت المباراة على ملعب الشالجية في جانب الكرخ من بغداد وهو الملعب الثاني لنادي الزوراء.