سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوز الجوية على القاسم وتعادل نفط الوسط وكربلاء والزوراء والصناعة وديا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-10T19:55:30+0000
فوز الجوية على القاسم وتعادل نفط الوسط وكربلاء والزوراء والصناعة وديا

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء ودي أقيم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي ضمن استعدادات الفريقين قبل استئناف مسابقات الدوري العراقي الممتاز.

كما جرت مباراة ودية اخرى ضمن الاستعدادات ذاتها بين فريقي نادي نفط الوسط وفريق نادي كربلاء، انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

كما تعادل سلبيا فريق نادي الزوراء مع فريق نادي الصناعة في مباراة ودية.

وجرت المباراة على ملعب الشالجية في جانب الكرخ من بغداد وهو الملعب الثاني لنادي الزوراء.

related

شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

Date: 2021-03-08 08:05:28
شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

الزوراء يتوج بكأس السوبر العراقي

Date: 2021-09-17 19:00:23
الزوراء يتوج بكأس السوبر العراقي

اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

Date: 2019-06-03 17:45:28
اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

قبل ساعات من قمة الدوري العراقي.. "الصقور" و"النوارس" يستعرضان اوراقهما

Date: 2021-03-11 08:07:24
قبل ساعات من قمة الدوري العراقي.. "الصقور" و"النوارس" يستعرضان اوراقهما

الزوراء يدخل منافسات الدوري الممتاز بمعنويات عالية والجوية يعول على انسجام لاعبيه

Date: 2021-09-18 08:56:42
الزوراء يدخل منافسات الدوري الممتاز بمعنويات عالية والجوية يعول على انسجام لاعبيه

الانضباط تصدر عقوبات على ناديي القوة الجوية والزوراء

Date: 2022-06-22 09:03:13
الانضباط تصدر عقوبات على ناديي القوة الجوية والزوراء

القوة الجوية يحقق فوزا مهما على الزوراء في دوري الشباب

Date: 2021-07-07 18:58:19
القوة الجوية يحقق فوزا مهما على الزوراء في دوري الشباب

الشعب يحتضن كلاسيكو العراق

Date: 2019-06-09 12:37:08
الشعب يحتضن كلاسيكو العراق