فوز الجزيرة والرطبة في تصفيات الدرجة الأولى الكروي في الانبار

شفق نيوز/ ضمن تصفيات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم في محافظة الأنبار غربي العراق خطف نادي الجزيرة، ثلاث نقاط مهمة بعد تغلبه على ضيفه نادي الفهد بنتيجة هدف دون مقابل عن طريق لاعبه عمر خلف في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وسيطر نادي الفهد على مجريات المباراة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، الأمر الذي تسبب بخسارته نقاط المباراة.

وبهذا الفوز تصدر نادي الجزيرة مجموعته برصيد 9 نقاط، بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية.

وفي مباراة اخرى جرت على أرض نادي الحبانية، جمعت نادي الرطبة ونادي هيت، تكبد فيها الأخير خسارة بنتيجة هدف دون مقابل.

كما تمكن تمكن نادي الحبانية من خطف نقطة مهمة خارج ارضه بعد تعادله الايجابي مع نادي الصمود بهدف لكل منهما.