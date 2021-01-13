فوز التضامن ونفط الشمال في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريقا نفط الشمال، والتضامن النجفي، لكرة السلة، يوم الأربعاء، على فريقيّ الحلة، وغاز الشمال، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المباراة الأولى أقيمت على قاعة "الوهبة" الرياضية في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، بين نادي الحلة وفريق نفط الشمال وانتهت بنتيجة 88- 91 نقطة، وفي المباراة الثانية التي جمعت التضامن النجفي وغاز الشمال على قاعة النجف وانتهت بفوز التضامن بنتيجة 85 - 77 نقطة.

وأشار المراسل الى ان يوم غد الخميس ستقام ثلاثة لقاءات في قاعة الشعب المغلقة ببغداد، حيث يلتقي فريقا نادي الكهرباء مع الشرطة، وفي اللقاء الثاني نادي النفط مع نادي الحشد الشعبي، اما اللقاء الثالث والاخير فسيجمع نادي الخطوط مع نادي الاعظمية.